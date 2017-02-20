Выдавать лицензии на розничную реализацию лекарств в Узбекистане будут хокимияты

С 1 апреля 2017 года выдавать лицензии на розничную реализацию лекарств в Узбекистане будут Совет министров Каракалпакстана, хокимияты областей и города Ташкента.

Как сообщает Nuz.uz, для этого в Совете Министров Каракалпакстана, в хокимиятах областей и города Ташкента образуются территориальные комиссии по выдаче лицензий на розничную продажу лекарств. В состав комиссий войдут Министерство здравоохранения Каракалпакстана, территориальные управления здравоохранения и Главное управление здравоохранения города Ташкента.



Как следует из постановления президента Узбекистана от 14 февраля 2017 года, внедрение качественно новой системы лицензирования розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения предупредит факты завышения цен на фармпродукцию.

В настоящее время лицензированием медицинской и фармацевтической деятельности в стране занимается Министерство здравоохранения.



На Госдемонополизации и его территориальные подразделения возложена ответственность за систематический контроль за соблюдением оптовыми и розничными организациями, реализующими лекарственные средства и изделия медицинского назначения, установленного порядка государственного регулирования цен.



Департамент по борьбе с налоговыми и валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокураторе призван усилить борьбу с оборотом недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств, отмечено в документе.