Художник, отказавшийся писать портрет Бакиева

Кыргызстанский художник Туман Жумабаев когда-то сравнил Путина с самураем, написал портрет Аскара Акаева, а потом отказался встречаться с Курманбеком Бакиевым.

Называемый Рембрандтом XXI века член объединения художников США Туман Жумабаев уже 30 лет живет в Питере. Сейчас он считается одним из самых дорогих художников России.

Туману Жумабаеву сейчас 55 лет, в свое время он, не зная русского языка, уехал покорять Питер. А много позже написал портреты Владимира Путина и Аскара Акаева. Но изображать на холсте Нурсултана Назарбаева и Курманбека Бакиева он отказался.

В 1980 году Жумабаев знал по-русски всего 50-60 слов. Парень, родившийся в селе Кызыл-Туу, расположенном недалеко от озера Сары-Челек, поехал в Ленинград за высшим образованием. В этом городе сконцентрирована элита российского изобразительного искусства. Вот как вспоминает свои первые годы в Питере художник:

–​ Это был год Олимпиады. Я не говорил по-русски, но рискнул и поехал. Я знал лишь «здравствуйте» и «до свидания». Я говорил только на кыргызском. Сначала я поступил в ПТУ, где учился изготавливать паркет. Через год поступил на факультет реставрации Художественной школы им. Серова. Потом продолжил образование в Санкт-Петербургском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина при Российской Академии художеств.

Учеба там считается очень престижной, поэтому принимались в этот художественный вуз исключительно талантливые студенты.

Туман Жумабаев учился и в Институте искусств имени Репина, известного не только в СССР, но и в Восточной Европе своей консервативной системой образования:

– Честно говоря, питерская школа была очень консервативной. Я думаю, в то время во всех школах царили консерватизм и железная дисциплина. Возможно, это неправильно – говорить здесь о консерватизме. Можно назвать это правилами. На самом деле, для того, чтобы научиться создавать художественные полотна нужно и консервативное образование, которое дает строгое понимание и знание способов живописания. Даже если я опаздывал на занятия всего на 5 минут, приходилось писать объяснительную в деканат. В школе мы получили мощный фундамент. Если не нравилось, надо было уходить. Дальнейшее развитие зависит от самого человека. Но я доволен этой строгой школой.

Картины Тумана Жумабаева кроме России выставлены и в музеях Вены, Варшавы и Парижа. В основном он пишет пейзажи, портреты.

В 2006 году в Колонном зале Дома союзов в Москве его работы участвовали в выставке «Свет Рембрандта». Критики тогда и назвали Жумабаева Рембрандтом XXI века:

– О Рембрандте я услышал в студенчестве. Я рос в селе, откуда мне было знать о мировых знаменитостях. Во время учебы на 1 курсе преподаватель сказал мне, что я рисую, как Рембрандт. Я удивился и спросил, кто это такой. На следующий день я пошел в Эрмитаж и посмотрел картины этого великого художника. Я ходил туда каждую неделю. Так Рембрандт стал моим учителем.

Туман Жумабаев своими наставниками считает и великих Ван Гога, Чуйкова. Он по-особенному относится к работам Ван Гога. Пытается подражать ему.

Картины Тумана Жумабаева пользуются спросом. В центре Санкт-Петербурга у него есть галерея «Туман-арт»:

–​ Я не богач. Но на жизнь хватает. У меня есть все необходимое, ни в чем не нуждаюсь. Я могу улететь в любую точку мира, когда захочу. Несмотря на это, духовные ценности я ставлю выше материальных. Мои картины продавались по 50 тысяч евро, бывало, и дороже. Купив у меня, их перепродают еще дороже. Тем, кто не может продать свои картины, я говорю, что надо стараться, и труд вознаградится.

Эксперты в области изобразительного искусства называют Жумабаева очень востребованным художником. Ташкентский критик Акмаль Ризаев вот что говорит о его творчестве:

–​ Его произведения оцениваются дорого. Он современный художник, реалист. Портрет Владимира Путина, который он написал, сразу был оценен в 30 тысяч евро. Сейчас эта работа в коллекции президента России. Кроме того, я знаю, что очень дорого был оценен портрет известной оперной певицы Елены Образцовой. Слышал, что олигархи через посредников заказывали ему портрет Назарбаева, но он отказался написать его.

Наш герой в свое время не захотел писать портрет и бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, также он отказался и от встречи с ним:

–​ Впервые я увидел Путина по телевизору. Его взгляд был взглядом самурая. Поэтому я изобразил его похожим на самурая. Позже люди из окружения Путина купили картину и подарили ему. Я не встречался с Путиным. Я дружу с первым президентом Кыргызстана Аскаром Акаевым. В честь нашей дружбы я написал его портрет. Ему очень понравилось. «Мой портрет писали многие, но твоя работа самая лучшая», – сказал он. Позже сменилась власть, президентом стал Курманбек Бакиев. Он приезжал в Питер и приглашал меня на встречу. Почему-то я не захотел встречаться с ним. Отказался и писать его портрет. Я не воспринимал его как хорошего президента. Возможно, он был хорошим главой государства, но у меня не было желания.

Туман Жумабаев, воспитывающий троих сыновей, любит рисовать горы. Художник объясняет это тем, что сам вырос в горной местности, по которой всегда скучает, хотя и часто приезжает на родину:

–​ Скучаю, часто езжу в Кыргызстан. Четыре года назад на Иссык-Куле я встречался с богатыми людьми, политиками. Я предложил им поднять искусство, сказал о необходимости помогать художникам. Они ответили, что сейчас положение тяжелое, и как только оно улучшится, они начнут обращать внимание на искусство, помогать художникам. А я им сказал, что если они будут придерживаться такого мнения и дальше, страна не будет развиваться.

Беседовал с Туманом Жумабаевым журналист «Озодлика» в Праге Шухрат Бабаджанов. При подготовке материала участвовали журналисты «Азаттыка» (Кыргызской редакции радио «Свобода»)​