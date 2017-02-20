СМИ узнали о переданном в Белый дом плане снятия санкций с России

За неделю до отставки с поста помощника президента США по национальной безопасности Майкл Флинн получил от лиц, близких к Трампу, пакет предложений по отмене антироссийских санкций в общем контексте урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщила New York Times.

По информации издания, в разработке предложений участвовали личный адвокат Трампа Майкл Коэн, деловой партнер президента уроженец СССР Феликс Сатер, помогавший ему с поиском бизнес проектов в России, и Андрей Артеменко, украинский законодатель, находящийся в оппозиции к действующему режиму в Киеве. Артеменко открыто признается в связях с Кремлем и заявляет, что у него имеются доказательства коррумпированности президента Украины Порошенко.

Мирный план предусматривает вывод всех российских сил из восточной Украины и проведение на Украине референдума о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет. По словам Артеменко, указанный план пользуется поддержкой помощников Путина, пишет газета.

В начале нулевых Артеменко провел два с половиной года в тюрьме на Украине по обвинению в растрате, но позже обвинения против него были сняты. Феликс Сатер лет двадцать назад признал себя виновным в участии в биржевой афере, к которой была причастна мафия. ФБР в настоящее время проверяет Майкла Коэна, в числе других лиц из окружения Трампа, на предмет контактов с представителями России, в том числе, высокопоставленными чинами российской разведки.