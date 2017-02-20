Узбекистан и Россия будут сотрудничать регионами

Ташкент и Москва готовят к подписанию межправительственное соглашение по развитию сотрудничества между регионами двух стран.

Как сообщил источник в правительстве республики, сейчас стороны активно прорабатывают этот вопрос, подготавливая документ для обсуждения в ходе предстоящего в апреле визита в Москву президента Узбекистана Шавката Мирзияева, передает Podrobno.uz.

«Расширение межрегионального сотрудничества является важным и перспективным направлением. Узбекская сторона уверена, что подписание межправительственного соглашения в данной сфере будет способствовать активизации торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного партнерства между регионами двух стран, в целом окажет положительное влияние на двусторонний товарооборот», – отметил собеседник интернет-издания.

В этом направлении, по его мнению, за последний год уже прекрасно себя зарекомендовали прямые контакты по линии поставки узбекской плодоовощной продукции в регионы Сибири и Дальнего Востока. Это позволило значительно нарастить поставки сельскохозяйственной продукции в эти регионы России.

Двусторонний товарооборот в январе-ноябре прошлого года снизился на 13%. При этом экспорт из Узбекистана в Россию вырос на 23,7% и составил 675 миллионов долларов.