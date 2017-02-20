Личный телефон Гитлера продан на аукционе

Личный телефон Адольфа Гитлера продан с аукциона за 243 тысячи долларов. Аукционный дом Alexander Historical Auctions в штате Мериленд в США не разглашает имя покупателя.

Телефон из бункера в Берлине забрали советские военные после взятия немецкой столицы в 1945 году. Аукционный дом заявляет, что лот был передан британскому солдату Ральфу Райнеру. Его сын выставил телефон на продажу. Аппарат, с помощью которого, по сообщениям, Гитлер отдавал свои смертоносные приказы последние два года Второй мировой войны, был собран компанией Siemens в Берлине. На нем выгравированы имя Гитлера, свастика и орел, символизировавший Третий Рейх.