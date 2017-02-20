Атамбаев: Ни Москва, ни Вашингтон не решают, кто станет президентом КР

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в интервью телеканалу Euronews назвал абсурдом информацию о том, что президент России Владимир Путин во время своего визита, возможно, укажет на более подходящего для Кремля кандидата в президенты.

По его словам, это абсурд.

«Об этом говорят некоторые политики, которые довели страну до такого абсурдного состояния. Кыргызстан был зависим от всех соседей, они могли приостановить подачу газа, электричества и закрыть границы. Мы сегодня совершенно другая страна. Владимир Путин приезжает совершенно не ради этого. Нам есть что обсудить. А решать, кто будет президентом, не будут ни Москва, ни Вашингтон, сами граждане Кыргызстана будут решать. Поверьте мне. Это уже другая страна, другой народ. Мы сами решим свои вопросы», – добавил Алмазбек Атамбаев.

Ожидается, что президент России Владимир Путин посетит Кыргызстан в конце февраля.