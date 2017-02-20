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Новости

Глава Пентагона «дистанцировался» от высказываний Трампа о прессе

Министр обороны США Джеймс Мэттис.

Министр обороны США Джеймс Мэттис.

Министр обороны США Джеймс Мэттис дистанцировался от повторяющихся нападок президента США Дональда Трампа на средства массовой информации, заявив, что «никаких проблем с прессой» не имеет. Мэттис сделал такое заявление на встрече с журналистами в Абу-Даби во время своей первой ближневосточной поездки на посту главы Пентагона. Как отмечает британская газета The Independent, слова министра обороны совпали по времени с очередными нападками Трампа на СМИ во время встречи с избирателями в штате Флорида. Президент США заявил, что «медиа никогда не прекратят врать».

Дональд Трамп неоднократно выступал с обвинениями в адрес журналистов, считая их ответственными за появление ложных новостей. Несколько дней назад он назвал медиа «врагами» американского народа.

Однако, как отмечается далее в публикации британской газеты The Independent, Джеймс Мэттис, посещая государства Ближнего Востока в качестве члена кабинета Дональда Трампа, дал ясно понять, что не намерен повторять слова президента США. На вопрос, согласен ли он с высказываниями Трампа, Мэттис ответил: «В моих отношениях с прессой у меня были непростые времена. Но пресса, во всяком случае это мое понимание, является институтом, с которым мы имеем дело. И у меня лично нет никаких проблем с прессой».

Агентство Reuters сообщило, что глава Пентагона, планировавший после Абу-Даби направиться в Афганистан, объявил, что вынужден отказаться от этого намерения «из-за неблагоприятных погодных условий».

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