Глава Пентагона «дистанцировался» от высказываний Трампа о прессе

Министр обороны США Джеймс Мэттис дистанцировался от повторяющихся нападок президента США Дональда Трампа на средства массовой информации, заявив, что «никаких проблем с прессой» не имеет. Мэттис сделал такое заявление на встрече с журналистами в Абу-Даби во время своей первой ближневосточной поездки на посту главы Пентагона. Как отмечает британская газета The Independent, слова министра обороны совпали по времени с очередными нападками Трампа на СМИ во время встречи с избирателями в штате Флорида. Президент США заявил, что «медиа никогда не прекратят врать».

Дональд Трамп неоднократно выступал с обвинениями в адрес журналистов, считая их ответственными за появление ложных новостей. Несколько дней назад он назвал медиа «врагами» американского народа.

Однако, как отмечается далее в публикации британской газеты The Independent, Джеймс Мэттис, посещая государства Ближнего Востока в качестве члена кабинета Дональда Трампа, дал ясно понять, что не намерен повторять слова президента США. На вопрос, согласен ли он с высказываниями Трампа, Мэттис ответил: «В моих отношениях с прессой у меня были непростые времена. Но пресса, во всяком случае это мое понимание, является институтом, с которым мы имеем дело. И у меня лично нет никаких проблем с прессой».

Агентство Reuters сообщило, что глава Пентагона, планировавший после Абу-Даби направиться в Афганистан, объявил, что вынужден отказаться от этого намерения «из-за неблагоприятных погодных условий».