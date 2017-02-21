Мигранты в департационном центре Карелии не могут дождаться помощи от узбекского посольства в России

Несколько граждан Узбекистана, содержащиеся в Центре временного содержания иностранных граждан в Республике Карелия, обратились в редакцию «Озодлика» с жалобой на действия сотрудников посольства Узбекистана в России. По их словам, на протяжении нескольких месяцев они находятся в департационном центре в Петрозаводске в надежде, что их отправят на родину. Однако диппредставительство Узбекистана затягивает процедуру подготовки документов для отправки трудовых мигрантов домой.

В редакцию «Озодлика» позвонил житель Хорезма по имени Рашид, который из-за нарушения миграционного законодательства России на протяжении последних двух месяцев содержится в Центре временного содержания иностранных граждан в городе Петрозаводске, расположенном в 500 километрах к северу от Санкт-Петербурга.

В беседе с нашим репортером он рассказал, что группа граждан Узбекистана, содержащиеся вместе с ним в одном департационном центре, ждут помощи от посольства своей страны в России:

– Я два месяца назад попал в этот центр. Здесь очень много узбеков, которые месяцами ждут своей депортации. Причина в том, что посольство Узбекистана в России не отвечает вовремя на запросы администрации изолятора. Мы и дальше могли бы оставаться здесь. Но наше содержания в этом центре очень дорого обойдется Узбекистану, ведь наши власти будут платить за каждый день нашего содержания в этом месте. А когда мы вернемся обратно на родину, нас заставят вернуть эти деньги, – говорит Рашид.

По его словам, трудовые мигранты из соседних стран, попавшие в Центр временного содержания иностранных граждан в Петрозаводске, с помощью посольств своих стран и диаспоры уже через 15-20 дней возвращаются к себе на родину:

– Здесь вместе с нами сидят парни из Украины и Белоруссии. Их посольства очень быстро решают вопрос своих граждан. Даже посольство Таджикистана в России заботится о своих гражданах, быстро решает вопрос об экстрадиции, чтобы таджики не погрязли в долгах. К сожалению, наше посольство даже не интересуется судьбой своих граждан, мы тут сидим как брошенные цыплята, – сетует мигрант из Хорезма по имени Рашид.

Все попытки репортера «Озодлика» получить комментарий в посольстве Узбекистана в России не увенчались успехом.

Но, как говорит нашему радио представитель узбекской диаспоры в Санкт-Петербурге Олим Худойкулов, данная проблема связана не только с медлительностью сотрудников посольства Узбекистана:

– У самих этих мигрантов тоже много проблем. Многие из них живут в России без документов, незаконно. Если у кого-то из них нет соответствующего документа, то для его оформления уходит время. Если у мигранта все в порядке с документами, то никто не будет удерживать его больше месяца, – сказал «Озодлику» Олим Худойкулов.

Ранее наше радио не раз сообщало о случаях, когда граждане Узбекистана месяцами томились в Центрах временного содержания иностранных гражданд во многих регионах России в ожидании высылки на родину. Сами узбекские гастарбайтеры рассказывали репортерам «Озодлика», что в департационных центрах РФ содержатся не только молодые и пожилые мужчины, но даже беременные женщины и молодые мамы с детьми.

При использовании наших материалов ссылка на сайт радио «Озодлик» обязательна