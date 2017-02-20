«Гей-лобби» и немолодая жена – что говорят о фаворите президентской гонки во Франции
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Первый тур выборов президента Франции состоится уже 23 апреля, основные кандидаты оказались замешаны в скандалах. Представитель штаба Эммануэля Макрона – а он стал фаворитом гонки – обвинил кремлевские СМИ в распространении ложных новостей и стремлении Кремля повлиять на исход президентских выборов.
Во Франции – самый разгар избирательной кампании. Первый тур выборов президента состоится уже 23 апреля, и уже сейчас основные кандидаты оказались замешаны в скандалах. Представитель штаба Эммануэля Макрона – а он стал фаворитом гонки – обвинил кремлевские СМИ в распространении ложных новостей и стремлении Кремля повлиять на исход президентских выборов.
Эммануэль Макрон сейчас – самый популярный французский политик. По данным последних опросов, его одобряют 40% респондентов. Репутацию кандидата называют безупречной, а карьеру – молниеносной.
Сначала – личный секретарь философа Пола Рикера, потом – студент лучшего учебного заведения страны – Нантер-ля-Дефанс, из которого выпускались французские президенты, затем финансист в банке Ротшильда, где получил первый миллион от удачной сделки, помощник генсекретаря в Елисейском дворце, и уже в 36 лет – министр экономики Франции.
Эммануэль Макрон тогда стал самым молодым министром правительства. Во Франции его считают секс-символом, а публичные выступления Макрона сделали из него что-то вроде рок-звезды.
И, будто бы, как у настоящей рок-звезды, у Макрона обнаружились некоторые специфические пристрастия. Вторую неделю газеты пишут о его гомосексуальной связи с главой «Радио Франс» Матье Галле. Слух мог бы остаться только слухом, тем более, что у Макрона есть жена.
Только вот она старше его на 24 года, а познакомились они в школе, когда Бриджит была его учительницей. В искренность чувств многие не поверили – слишком большая разница в возрасте. И обвинили кандидата в президенты в том, что держит жену лишь для прикрытия.
Эти слухи тут же подхватило российское федеральное информационное агентство «Спутник» и рассказало о «богатом гей-лобби», которое якобы поддерживает Макрона. Речь идет о меценате Пьере Берже – муже и бизнес-партнере Ив Сен Лорана. Об этом «Спутнику» рассказал правый французский депутат Николя Дюик. В заголовке статьи Макрона окрестили «американским агентом», мол, банкир банка Ротшильд будет лоббировать во Франции интересы банков США.
Ришар Ферран – представитель предвыборного штаба Макрона – обвинил «Спутник» и Russia Today в распространении «фейковых новостей» и сообщил, что сам Макрон ежедневно подвергается сотням, а то и тысячам хакерских атак. Ферран фактически обвинил Кремль в попытке повлиять на исход выборов во Франции. Чем же так не угодил Москве Эммануэль Макрон?
Он единственный умеренный кандидат, выступающий за сохранение Евросоюза, далеко не пророссийский, в отличие от ультраправой Марин Ле Пен и консерватора Франсуа Фийона.
На свою предвыборную компанию Ле Пен просила $30 млн в российском банке. А в недавнем интервью Криштиан Аманпур на CNN открыто заявила, что считает Крым частью России.
Бывший премьер-министр консерватор Франсуа Фийон, которого называют другом Путина, оглушительно выиграл праймериз, обойдя Николя Саркозии. Но тут у него начались проблемы: Фийона обвинили в незаконном трудоустройстве жены и двоих детей, которые якобы получали деньги из казны, а на работу не ходили. Для Франции это политическое самоубийство, но Фийон принял решение идти в этой гонке до конца.
Все это мы уже видели: кибератаки, обсуждения родственников кандидатов в СМИ, загадочные зарубежные визиты, например, Марин Ле Пен – в лобби отеля Трамп Тауэр с пластиковым стаканчиком из под кофе за неделю до инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Разве что до перехода на личности французские кандидаты пока не дошли.
Итоги, как и в США, тоже непредсказуемые. В первом туре 23 апреля пока побеждает Марин Ле Пен – 25% голосов, по 22 и 21 – у Макрона и Фийона.
Но фаворитом гонки все равно считается Эммануэль Макрон. Во втором туре – если, конечно, он туда попадет – ему достанутся 65% голосов. И если это произойдет, он станет самым молодым президентом в истории Франции.
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