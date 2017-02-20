Мирзияев выразил соболезнования Назарбаеву

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев выразил искренние соболезнования президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в связи с человеческими жертвами в результате схода снежной лавины в Жамбыльской области. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В послании глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пострадавших.

17 февраля в ходе занятий военнослужащих в ущелье Коксай Жамбылской области произошел сход снежной лавины. Семь военнослужащих погибли, восемь находятся в больнице.