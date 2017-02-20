Посольство России в Бишкеке обещает расследовать ДТП с участием ее сотрудника

Посольство России в Кыргызстане обещает выяснить обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника дипломатической миссии, в результате которого погиб человек.

«По факту дорожно-транспортного происшествия с участием первого секретаря посольства Виктора Пухова начато внутреннее служебное расследование. Будут проверены все обстоятельства происшествия, в том числе физическое состояние сотрудника посольства на момент аварии», – сообщила агентству «Интерфакс» пресс-атташе посольства России в Бишкеке Дарья Пахомова. Она также заявила, что посольство готово оказать материальную помощь семье погибшего в этой аварии.

ДТП с участием двух автомобилей произошло 16 февраля в Бишкеке по дороге в аэропорт «Манас». 62-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес» Евгений Лексин, гражданин Кыргызстана, умер в больнице, куда был доставлен сразу после аварии с травмами, в том числе ушибом головного мозга тяжелой степени. У водителя «Тойота-Прадо» Виктора Пухова, который также был госпитализирован, диагностировали закрытый перелом таза.

Идут следственные мероприятия, назначена техническая экспертиза аварии. В местных СМИ со ссылкой на очевидцев публикуются сведения о том, что автомобиль российского посольства в Бишкеке врезался в грузовой «Мерседес» на перекрестке после того, как проехал на запрещающий красный свет светофора.