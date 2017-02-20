Трамп заявил о планах «вывести СМИ на чистую воду»

Президент США Дональд Трамп пообещал «вывести СМИ на чистую воду». По его словам, американская пресса «не сообщает правду» и является частью «коррумпированной системы», с которой он намерен бороться.

Трамп выступил на митинге перед своими сторонниками в штате Флорида. Глава Белого дома отметил, что такие встречи позволяют общаться с согражданами напрямую в обход, как он выразился, «фильтра ложных новостей». Как подчеркнул Трамп, управление Белым Домом проходит «очень гладко», а пресса, по его словам, выдумывает новости о проблемах в администрации.

Ранее на этой неделе Трамп уволил советника по национальной безопасности Майкла Флинна. СМИ сообщили, что в декабре прошлого года Флинн обсуждал с послом России Сергеем Кисляком возможность отмены санкций. На пресс-конференции в четверг Трамп в очередной раз упрекнул прессу в тиражировании недостоверной информации. Он отметил, что утечки секретной информации из Белого дома, которыми пользовалась пресса, незаконны.