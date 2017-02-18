Бердымухамедов назвал поддержку избирателей «результатом достижений»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем выступлении на совместном заседании правительства и Совета Безопасности страны выразил «особую признательность», проголосовавшим за него избирателям, передает «Азатлык» (Туркменская редакция радио «Свобода»).

Глава центризбиркома Гулмырат Мурадов, объявив на заседании окончательные результаты голосования, сообщил, что, явка избирателей составила 97%, а президент Бердымухамедов набрал почти 98% голосов.

Как сообщает официальная пресса Бердымухамедов выразил удовлетворение результатами голосования, которые в этот раз превысили результаты предыдущих выборов.

Бердымухамедов, избранный президентом в третий раз сроком на семь лет, отметил что поддержка, оказанная ему на выборах, свидетельствует «подтверждением динамичного развития национальной экономики, позитивных достижений страны во внешней политике, неуклонного роста уровня жизни населения». Также он пообещал создать все условия для соблюдения прав человека и гражданских свобод, развития гражданских свобод, многопартийности и рыночной экономики, а также эффективной работы и свободного развития СМИ.

Бердымухамедов, на протяжении последних десяти лет руководивший одной из самых закрытых и репрессивных стран мира официально вступил в должность президента Туркменистана на предстоящие семь лет.

Наблюдатели считают, что изменения, внесенные в Конституцию страны в 2016 году, открывают возможности для его пожизненного президентства. Также наблюдатели отмечают, что новый президентский срок Бердымухамедова совпал с периодом глубокого экономического кризиса в стране.