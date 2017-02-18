Китай полностью приостановит импорт угля из Северной Кореи

Китай с 19 февраля полностью приостановит импорт угля из Северной Кореи в рамках выполнения санкций ООН. Как сообщает агентство Reuters, запрет будет действовать до конца 2017 года.

В прошлом году в Пекине уже заявляли о планах приостановить поставки угля из КНДР. Исключение делалось для сделок, доходы от которых не шли на поддержку ядерной программы Пхеньяна, ставшей причиной санкций.

За 2016 год Северная Корея осуществила два ядерных взрыва и провела более 20 ракетных пусков. В ноябре прошлого года Совет Безопасности ООН ввел новые санкции в отношении Пхеньяна в ответ на очередное ядерное испытание.

Санкции против КНДР вводились уже 5 раз с 2006 года, когда безрезультатно завершились трехлетние шестисторонние переговоры о сворачивании ядерной программы КНДР в обмен на продовольственную и энергетическую гуманитарную помощь.