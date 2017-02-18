Меркель: союз НАТО нужен не только Европе, но и Соединенным Штатам

Не только Европа нуждается в НАТО, но и Соединенные Штаты, заявилаканцлер Германии Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, такие проблемы, как радикальный исламизм, не могут быть решены отдельно взятой страной в одиночку.

В то же время Меркель призвала продолжать реализацию акта о взаимоотношениях НАТО и России в борьбе с терроризмом. По словам канцлера, в этой сфере интересы Запада и Москвы совпадают.

Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании заявлял о планах сократить военные расходы на помощь странам НАТО. Он неоднократно призывал государства – члены НАТО к увеличению расходов на оборону.

Мюнхенская конференция по безопасности открылась в пятницу и продлится до воскресенья. На ней обсудят проблемы международного терроризма, безопасности в Европе, войну в Сирии и конфликт на востоке Украины.