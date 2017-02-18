В системе МВД Узбекистана произведен ряд назначений

В системе Министерства внутренних дел Узбекистана произведен ряд назначений, сообщает Gazeta.uz со ссылкой на местные СМИ.

Начальником УВД Ферганы назначен подполковник Хаётжон Салиев, ОВД Бешарыкского района Ферганской области – подполковник Илхомжон Сотволдиев, ОВД Дангаринского района – подполковник Рустамжон Тожиев, ОВД Куштепинского района – подполковник Дилшод Рузматов.

ОВД Термеза возглавил подполковник Шарофиддин Саидов, ОВД Термезского района Сурхандарьинской области – подполковник Жахонгир Хасанов, ОВД Джаркурганского района – подполковник Розик Собиров, ОВД Байсунского райна – подполковник Шеркузи Сатторов, ОВД Кумкурганского района – майор Уткир Шукуров.

Начальником ОВД Пешкунского района Бухарской области стал майор Эркин Сафаров.

Ранее были назначены начальники Управления выезда, въезда и оформления гражданства ГУВД Ташкента – подполковник Бехзод Сайфуллаев, Управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом ГУВД столицы – подполковник Элбек Хайруллаев, а также начальник ОВД города Гулистана Сырдарьинской области – подполковник Бахриддин Каршибоев.