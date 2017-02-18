Amnesty International осуждает арест казахстанского журналиста Жанболата Мамая

Международная правозащитная организация Amnesty International выступила с осуждением ареста Жанболата Мамая, исполняющего обязанности главного редактора оппозиционной газеты «Трибуна-Саяси калам», сообщает «Азаттык» (Казахская редакция радио «Свобода»).

В заявлении организации говорится, что арест Жанболата Мамая на два месяца на период расследования по обвинениям в отмывании денег выглядит как попытка властей Казахстана ограничить свободу выражения мнений.

– Власти Казахстана на протяжении уже пяти лет последовательно занимаются удушением голосов инакомыслящих и ведут наступление на площадки, на которых могут высказываться критические мнения, от независимых изданий до социальных сетей. У граждан Казахстана остается все меньше и меньше возможностей узнавать, что по самым злободневным вопросам существуют различные мнения. Арест Мамая – еще одна атака на свободу выражения мнений, – заявил Денис Кривошеев, заместитель директора организации по Европе и Центральной Азии.

Денис Кривошеев призывает власти Казахстана провести суд над Жанболатом Мамаем в соответствии с международными стандартами справедливого судебного разбирательства.

Жанболат Мамай подозревается в незаконном получении денег от находящегося во Франции лидера оппозиции и бывшего главы БТА Банка Мухтара Аблязова, которому на родине заочно предъявили обвинения в хищениях. Аблязов назвал эти обвинения «абсурдом», заявив, что никогда лично не встречался с Мамаем.

В случае признания Мамая виновным ему грозит до семи лет тюремного заключения. Жанболат Мамай и его сторонники обвинения в отмывании денег считают политически мотивированными.