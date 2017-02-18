Репортера «Азаттыка» в Актау отпустили после допроса

Репортера «Азаттыка» (Казахской редакции радио «Свобода») в городе Актау Санию Тойкен, которую вчера доставили в департамент внутренних дел Мангистауской области, допросили и отпустили, взяв с нее расписку о неразглашении.

Тойкен задержали вчера утром у ее дома, когда она выезжала на отчетную встречу акима области Алика Айдарбаева. Ранее утром сотрудник акимата позвонил ей и предупредил, что в случае опоздания на встречу ее не пропустят.

Тойкен допросили в качестве свидетеля по делу № 154700011000009 о предполагаемых хищениях средств профсоюза нефтесервисной компании Oil Construction Company, фигурантом которого является помещенный под арест в прошлом месяце профсоюзный лидер Амин Елеусинов. Допрос начался сразу и длился около двух часов. «Мне не разъяснили мои права, не поинтересовались, нуждаюсь ли я в помощи адвоката», – говорит Тойкен. Это она указала в протоколе допроса, копию которого ей вручили. Допрос проводил следователь Айболат Мурзашев.

Это уже второй за месяц вызов Сании Тойкен в полицию по этому делу. В предыдущий раз повестку с требованием явиться в полицию ей вручали 21 января. Тогда повестку ей выдали в момент, когда она находилась в офисе профсоюза нефтесервисной компании Oil Construction Company и собирала материал о голодовке нефтяников, которую суд признал незаконной.

Одновременно из здания полиции вышла и гражданская активистка из города Актау Нурияш Абдреймова, которой также позвонили утром из акимата и поинтересовались, придет ли она на встречу.

На этой отчетной встрече с акимом области в драмтеатре Актау, как ожидалось, активисты собирались поднять социальные вопросы. Нурияш Абдреймову, согласно врученной ей повестке, допрашивали по делу № 174700031000024. Полицейские сегодня утром явились по ее адресу в Актау и увезли на допрос.