«Врачи без границ» продолжают расследовать авиаудар по госпиталю

Международная гуманитарная организация «Врачи без границ» получила новые подтверждения причастности России и сирийского режима Башара Асада к бомбардировке в прошлом году госпиталя, в котором работали сотрудники этой организации.

Видео и фотографии, запечатлённые медицинским персоналом госпиталя, гражданскими активистами и местными жителями селения Маарет аль-Нуман в провинции Идлиб 15 февраля 2016 года, были исследованы специалистами в Великобритании. При ударах по лечебному учреждению погибли 25 человек, сообщает британская газета The Guardian.

Исследователи узучили множество оцифрованных свидетельств в виде фотографий и видеоматириалов. Россия отрицает свою причастность к нанесению удара.

«Врачи без границ» продолжают настаивать на проведении международного независимого расследования – главным образом, при посредничестве Совета безопасности ООН. Мего Терциан, глава французского отделения организации «Врачи без границ», заявил, что выводы, сделанные специалистами британской компании Forensic Architecture, не могут считаться «100-процентными доказательствами», но представленные заключения «лучше, чем ничего». «Мы хотим правды», – заявил Терциан. – «Этого будет трудно добиться, но только так можно разоблачить тех, кто совершил престуления».