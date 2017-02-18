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Новости

«Врачи без границ» продолжают расследовать авиаудар по госпиталю

Сирийская девочка среди развалин пускает мыльные пузыри, январь 2017 года, юг Сирии.

Сирийская девочка среди развалин пускает мыльные пузыри, январь 2017 года, юг Сирии.

Международная гуманитарная организация «Врачи без границ» получила новые подтверждения причастности России и сирийского режима Башара Асада к бомбардировке в прошлом году госпиталя, в котором работали сотрудники этой организации.

Видео и фотографии, запечатлённые медицинским персоналом госпиталя, гражданскими активистами и местными жителями селения Маарет аль-Нуман в провинции Идлиб 15 февраля 2016 года, были исследованы специалистами в Великобритании. При ударах по лечебному учреждению погибли 25 человек, сообщает британская газета The Guardian.

Исследователи узучили множество оцифрованных свидетельств в виде фотографий и видеоматириалов. Россия отрицает свою причастность к нанесению удара.

«Врачи без границ» продолжают настаивать на проведении международного независимого расследования – главным образом, при посредничестве Совета безопасности ООН. Мего Терциан, глава французского отделения организации «Врачи без границ», заявил, что выводы, сделанные специалистами британской компании Forensic Architecture, не могут считаться «100-процентными доказательствами», но представленные заключения «лучше, чем ничего». «Мы хотим правды», – заявил Терциан. – «Этого будет трудно добиться, но только так можно разоблачить тех, кто совершил престуления».

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