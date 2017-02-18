По факту гибели предпринимателя Омонова возбуждено уголовное дело по статье «должностная халатность»

По делу предпринимателя Муродиллы Омонова, который скончался в отделении милиции Джаркурганского района, возбуждено уголовное дело по статье 207 («Должностная халатность») Уголовного кодекса Узбекистана. Мать покойного предпринимателя и представители общества прав человека «Эзгулик» сообщили «Озодлику», что этот случай был зарегистрирован как «самоубийство через повешение». По их словам, действия милиционеров, допустивших подобную «халатность», расследуются. В УВД Сурхандарьинской области подтвердили информацию о начавшемся следствии, но отказалась сообщить какие-либо другие подробности.

33-летний предприниматель Муродилло Омонов был задержан 20 января этого года сотрудниками РОВД Джаркурганского района Сурхандарьинской области, а спустя несколько часов родственникам выдали его тело.

Как утверждает мать предпринимателя Кароматхон Кадырова, в день задержания Омонова сотрудники РОВД заявили ей, что Муродилло скончался от сердечного приступа – инфаркта миокарда.

Однако чуть позже смерть Муродиллы Омонова квалифицировали как «самоубийство» и по факту его смерти возбудили уголовное дело по статье 207 («Должностная халатность») Уголовного кодекса Узбекистана.

Сообщившая об этом «Озодлику» 62-летняя Кароматхон Кадырова, отказалась от подробного интервью, сославшись на то, что разбирается в причинах трагической смерти сына и поэтому опасается из-за возможных угроз жизни.

Представитель общества прав человека Узбекистана «Эзгулик» Абдурахман Ташанов, который также изучал дело предпринимателя Муродиллы Омонова, подтвердил нашему радио информацию о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК Узбекистана.

По его словам, областная прокуратура квалифицировала произошедшее как суицид и ведет расследование в отношении милиционеров, допустивших смерть задержанного в камере ИВС.

– Они оформили гибель Муродиллы Омонова как самоубийство путем повешения. В данном случае, они могут привлечь к наказанию несколько милиционеров, которые дежурили и работали в тот день, и на этом просто закрыть дело, – говорит репортеру «Озодлика» правозащитник Абдурахман Ташанов.

Репортер нашего радио связался по телефону с представителями УВД и прокуратуры Сурхандарьинской области в целях получения комментариев к сказанным матерью Омонова и правозащитником Ташановым.

Дежурный сотрудник областного УВД заявил, что в настоящее время начато следствие, которое ведут сотрудники областной прокуратуры.

Собеседник, представившийся сотрудником Следственного отдела прокуратуры Сурхандарьинской области и попросивший не называть его, добавил, что милиционеры, допустившие самоубийство предпринимателя, пока не взяты под стражу.

Однако семью скончавшегося в ИВС РОВД Джаркургунского района Муродиллы Омонова интересует истинная причина его смерти.

По словам родных Омонова, на теле молодого предпринимателя были обнаружены множественные телесные повреждения, в частности, зашитая рана над бровью и трещины в задней части черепной коробки. Семья Муродиллы Омонова предоставила СМИ его фотографии перед захоронением.

После обращения Кароматхон Кадыровой, которая изначально утверждает о том, что ее сына убили, в администрацию президента Шавката Мирзияева, тело Муродиллы Омонова было эксгумировано.

В тот же день женщине сообщили, что ее сын умер не от сердечного приступа, а в результате суицида с использованием своей куртки.

– Следователь прокуратуры Сурхандарьинской области попросил меня подписать решение суда, в котором было написано, что мой сын повесился на своей куртке, – говорила 9 февраля репортеру «Озодлика» мать предпринимателя, скончавшегося в отделении милиции.

По словам Кароматхон Кадыровой, ей до сих пор не выдали копию решения суда, а сотрудники правоохранительных органов Джаркурганского района и Сурхандарьинской области изо всех сил пытаются скрыть истинную причину смерти ее сына.

Правозащитник Абдурахман Ташанов сообщил «Озодлику», что ему известны по меньшей мере три аналогичных случая, когда родственникам погибших в отделениях милиции отказали в возбуждении уголовного дела по заявлению о пытках. Каждый раз в таких случаях возбуждают уголовное дело по статье 207 УК Узбекистана, говорит правозащитник:

– В частности, 16 сентября 2015 года Бекабадский районный суд по уголовным делам признал, что в ночь на 9 апреля 28-летний Камолиддин Кузиев совершил самоубийство в следственном изоляторе УВД города Бекабада именно из-за халатности двух оперативников. В результате, милиционеров признали виновными по 207 статье УК и приговорили к трем годам исправительных работ. Однако суд отверг заявления родственников Кузиева о пытках, – говорит Ташанов.

По данным общества прав человека «Эзгулик», аналогичные случаи произошли в июне 2013 и апреле 2012 года в Кашкадарьинской области Узбекистана. Но в обоих случаях сотрудники органов внутренних дел, которых родственники погибших обвинили в применении пыток, были признаны виновными по статьям 169 («Кража») и 207 («Должностная халатность») УК Узбекистана и приговорены к условным наказаниям.

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