Кыргызстан и Узбекистан намерены ускорить согласование неуточненных участков границы

Вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков и заместитель премьер-министра Узбекистана Адхам Икрамов провели очередной раунд переговоров по делимитации и демаркации государственной границы. Встреча состоялась в городе Фергане, сообщили «Азаттыку» (Кыргызской редакции радио «Свобода») в пресс-службе правительства.

В состав кыргызской делегации вошли специальный представитель правительства по приграничным вопросам Курбанбай Искандаров, посол КР в РУз Данияр Сыдыков, а также руководители и представители государственных органов.

Жениш Разаков сказал о необходимости скорейшего завершения работ по согласованию позиций по оставшимся неуточненными участкам линии границы.

Общая протяженность кыргызско-узбекской границы составляет 1378 км, из которых 320 км еще не уточнены. Из-за неописанных участков, в приграничных районах происходили различные конфликты.