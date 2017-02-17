Парижанку оштрафовали на 68 евро за оставленную на улице книгу

Так называемая «Бригада общественного поведения», которая занимается контролем порядка на улицах Парижа, оштрафовала на 68 евро женщину, которая оставила рядом с книжным магазином на бульваре Барбес альбом фотографий.

Парижанка, которая не раз передавала уже прочитанные книги другим, рассказала Radio France, что захотела сделать то же самое 31 января. Она отнесла прочитанную книгу в большой книжный магазин и спросила у продавцов, есть ли в нем полка для обмена литературой. Полки не оказалось, и тогда женщина решила просто оставить сборник на улице, рядом с витриной.

Стоило ей это сделать – рядом появились представители «Бригады общественного поведения», спецподразделения, созданного в прошлом году мэром Парижа Анн Идальго. Они выписали женщине штраф за свалку мусора в общественном месте в размере 68 евро.

На такую сумму в столице Франции обычно штрафуют тех, кто выбросил окурок на тротуар или не убрал экскременты за собакой.

Женщина рассказала о полученном штрафе прессе и в социальных сетях. После того как история попала в СМИ, мэрия Парижа в твиттере сообщила, что штраф был ошибкой:

«Это ошибка. Париж любит книги и тех, кто ими делится. Мы отменим штраф», – написали представители городской администрации.

Сама же женщина написала, что поэзию «не обязательно надо ставить в юридические или административные рамки». «Нам не нужно разрешение на обмен книгами в трех экземплярах», – подчеркнула она.