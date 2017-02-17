В казахстанском городе Актобе сотни отказываются от прививок детям «по религиозным мотивам»

В Темирском районе Актюбинской области родители свыше трехсот новорожденных отказываются от прививок детям под предлогом «религиозного запрета». Об этом «Азаттыку» (Казахской редакции радио «Свобода») сообщила заведующая центральной районной больницей Ханым Балгазина.

Балгазина говорит, что в больнице, в которой прививки детям ранее делали участковые врачи, с начала года выделили двух человек из штата, специалисты проводят разъяснительную работу с теми родителями, которые отказываются от прививок «по религиозным убеждениям».

– Они с посторонними не говорят. Поэтому специально выделили двух человек из штата – врача-женщину и врача-мужчину. К тому же в районе с разъяснениями таких отказников посещают по месту их проживания группы, состоящие из теологов, работников акимата и прокуратуры, а также врачей. На сегодняшний день взгляды на прививки пересмотрели лишь трое человек, – говорит Ханым Балгазина.

Руководитель Актюбинского областного управления здравоохранения Асет Калиев говорит «Азаттыку», что по области имеется свыше двух с половиной тысяч детей, чьи родители отказываются ставить прививки. По его словам, такие семьи имеются в Алгинском, Мугалжарском, Темирском и Шалкарском районах, а также в областном центре.