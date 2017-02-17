Бывший премьер Британии выступил против выхода страны из ЕС

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр выступил против выхода страны из Евросоюза. По его словам, кабинет Терезы Мэй был создан специально для проведения так называемого Brexit'a и принимает многие решения поспешно.

Блэр отметил, что, голосуя на референдуме, британцы не имели представления об условиях выхода из ЕС. Бывший премьер призвал дать населению страны право изменить свое мнение о Brexit'е.

На референдуме в июне прошлого года за выход из Евросоюза проголосовали на два процента больше избирателей, чем против. В середине февраля британская палата общин одобрила законопроект о Brexit'е, после чего он был передан в палату лордов. Переговоры с руководством Евросоюза планируется начать до конца марта.