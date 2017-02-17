У столичного хокмията забрали дворцы искусств «Истиклол» и «Туркистон»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев распорядился передать дворцы искусств «Истиклол» и «Туркистон» в ведение созданного на днях Министерства культуры. Ранее эти объекты числились на балансе Ташкентского городского хокимията, передает Podrobno.uz.

Это решение принято для расширения проведения на высоком уровне культурно-массовых мероприятий и удовлетворения потребностей населения в зрелищах.

Теперь эти объекты будут финансироваться за счет собственных доходов, при этом республиканский бюджет будет оказывать им финансовую помощь в части покрытия некоторых расходов.

Дворец искусств «Истиклол» – прежнее название Дворец Дружбы Народов – это главный концертный зал Узбекистана. Был построен в 1981 году по проекту архитектора Евгения Розанова для проведения концертов и праздничных мероприятий. Уникальной архитектурной форме здания придано сходство с археологическими находками Варахша и Кампир-Кала – основание строения представляет собой квадрат, все четыре стены имеют одинаковую отделку и оформление.

Дворец «Туркистон» был открыт по инициативе первого президента Узбекистана Ислама Каримова в 1993 году.

Здание дворца до обретения республикой независимости долгие годы из-за отсутствия финансирования находилось в состоянии «долгостроя». После возобновления строительства, сначала предполагалось создать в новом здании театр «Навруз», а 30 марта было решено назвать новый дворец именем «Туркистон».