Узбекским студентам нескольких крупных вузов Ташкента выплатили только половину стипендии

В Ташкенте студентам перечислили половину стипендий на банковские карты, а вторую половину, которую должны были выдать наличными, до сих пор не выплатили. Об этом агентству «Фергана» сообщили студенты Университета мировой экономики и дипломатии (УМЭД), Ташкентского государственного экономического университета (ТГЭУ, бывший Нархоз) и Узбекского государственного университета мировых языков (УЗГУМЯ).

Согласно постановлению президента Шавката Мирзияева, с февраля 2017 года стипендии студентам высших учебных заведений не менее чем на 50 процентов должны выплачиваться наличными. Как рассказали «Фергане» студенты, обычно выплата производится до 8 числа каждого месяца, но на дворе уже 16 февраля, а наличных все нет.

Некоторые из обратившихся в редакцию связывают сложившуюся ситуацию с намерением властей пересмотреть порядок выплаты стипендий: в январе 2017 года советник президента Узбекистана А.Юнусходжаев предложил уравнять размеры стипендий вне зависимости от успеваемости их получателей, утверждая, что это поможет сэкономить несколько миллионов долларов бюджетных средств.