Иранского олигарха, приговоренного к казни, обязали вернуть казне 2,5 миллиарда долларов

Иранский олигарх Бобак Занджани будет казнен только после того, как вернет в казну 2,5 миллиарда долларов нефтяных доходов страны. Об этом заявил журналистам Генеральный эпрокурор Ирана Мухаммадджафъар Мунтазири. По его словам, эти деньги хранятся в зарубежных банках.

Иранский олигарх был задержан 30 декабря 2013 года по подозрению в коррупции на нефтяном рынке и отправлен в тегеранскую тюрьму «Эвин». Его приговорили к смерти за растрату 2,5 миллиарда долларов нефтяных доходов страны. Сам Бобак Занджани говорит, что он не виновен и был лишь посредником в перевозке сырья по запросу Центрального банка Ирана.

Одно из обвинений касается подделки письма Национального банка Таджикистана, где якобы подтверждается факт выплаты им 2, 5 миллиарда долларов Национальной нефтяной компании Ирана. Но министерство нефти и Центробанк Ирана отрицают факт получения этой суммы. Нацбанк Таджикистана также опроверг существование письма, назвав его подделкой.

Власти Таджикистана заявляют, что никогда не вступали в сомнительные сделки с Занджани и его компаниями. Они также заявили, что у Бобака Занджани нет собственности в Таджикистане. Тем не менее, ряд строительных, транспортных, инвестиционных и туристических компаний в Таджикистане, считаются собственностью Бобака Занджани.

6 марта 2016 года суд в Тегеране приговорил миллиардера и двух его партнеров Махдии Шамс и Хамид Фаллохи Хирави к смертной казни. Имущество главы корпорации Sorinet Group Бабака Занджани оценивается в 14 миллиардов долларов. В его бизнес-империю входили 65 компаний Турции, Ирана, Объединённых Арабских Эмиратов, Таджикистана, Малайзии. Он считался самым богатым иранцем в мире.