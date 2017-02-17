МВФ предостерег Бишкек от увеличения расходов на президентские выборы

Миссия Международного валютного фонда, находившаяся в Бишкеке с 9 по 15 февраля, призвала власти Кыргызстана противостоять давлению в сторону увеличения расходов в период, предшествующий выборам президента, сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция радио «Свобода»).

МВФ отмечает, что, несмотря на отставание налоговых поступлений от прогноза, дефицит бюджета Кыргызстана в 2016 году удалось удержать на уровне 4,5 процента ВВП вследствие ограничения расходов на неприоритетные статьи и переноса этапов некоторых инвестиционных проектов. Стране следует продолжать меры консолидации, чтобы обеспечить выполнение целевого показателя бюджетного дефицита в 3 процента ВВП на 2017 год, отмечают эксперты МВФ.

По словам главы миссии Эдварда Джемайеля, важно продолжать осуществление объявленных в прошлом году мер в области доходов и расходов, включая рационализацию фонда оплаты труда в государственном секторе и оптимизацию расходов на товары и услуги.

Глава миссии МВФ отмечает, что на фоне ослабления внешнеэкономического давления экономические показатели страны улучшились, но темпы восстановления остаются невысокими. «Экономический рост ускорился в конце 2016 года и достиг 3,8 процента при дефляции 0,5 процента, отчасти вследствие повышения обменного курса примерно на 9 процентов», – сказал он.

Президентские выборы в Кыргызстане намечены на 19 ноября этого года. Действующий президент Алмазбек Атамбаев не может баллотироваться, поскольку по законодательству страны президент избирается только на один срок. Несколько политических объединений заявили о намерении выдвинуть своих кандидатов. Среди претендентов есть бывший премьер-министра страны Омурбек Бабанов, выдвинутый партией «Республика – Ата Журт».