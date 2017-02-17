Трамп отозвал жалобу на приостановку указа об ограничении иммиграции

Президент США Дональд Трамп отозвал из апелляционного суда жалобу на решение федерального судьи приостановить действие указа об ужесточении иммиграционных правил.

​Трамп пообещал на будущей неделе принять новое исполнительное распоряжение по ограничению иммиграции, подчеркнув, что это необходимо «для защиты страны».

9 февраля федеральный апелляционный суд отказался восстановить действие указа Трампа от 27 января о временном запрете на въезд в страну граждан семи стран и приостановке приёма беженцев.

16 февраля в нескольких крупных городах США, включая Вашингтон, Нью-Йорк, Филадельфию, Чикаго, Бостон, Хьюстон, прошла акция – вок-аут –​ в поддержку иммигрантов. Более 100 ресторанов и десятки других заведений сферы обслуживания не работали в знак протеста против иммиграционной политики президента. Организаторы акции «День без иммигрантов» призвали всех живущих в стране неграждан не ходить в четверг на работу, в магазины, кафе, пропустить учебные занятия – чтобы наглядно продемонстрировать ту важную роль, которую они играют в американской экономике и во всех сферах жизни.