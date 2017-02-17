Бывшего телохранителя Туркменбаши посадили за контрабанду табака и алкоголя

Приговор бывшему начальнику охраны президента Туркменистана Акмураду Реджепову, вынесенный в 2007 году был связан с обвинениями в экономических преступлениях. Об этом пишет издание Альтернативные Новости Туркменистана, ссылаясь на свои источники.

Издание также опубликовало копию приговора, переведенного на русский язык.

Как явствует из приговора, генерал Акмурад Реджепов, являвшийся одним из самых влиятельных людей в республике до прихода к власти Гурбангулы Бердымухамедова, был обвинен в создании преступной группы, которая на протяжении 12 лет реализовывала табачные изделия, а также в получении взяток в особо крупных размерах, монополистической деятельности, мошенничестве, вымогательстве и уклонении от уплаты пошлин и налогов.

Вместе с ним на скамье подсудимых оказались и его «подельники» – сын Нурмурад, являвшийся на тот момент советником посла Туркменистана в Великобритании и ОАЭ, а также бизнесмен Мурад Агаев.

Суть обвинения состояла в том, что отец и сын Реджеповы, используя свое особое положение, установили полный контроль над ввозом в Туркменистан табачной продукции. В частности, они, пригрозив М. Агаеву большими проблемами в занятии бизнесом, вынудили его регулярно выплачивать им взятки за возможность беспрепятственно работать и не платить таможенные пошлины. Впоследствии М. Агаев, опираясь на связи с генералом Реджеповым, угрозами заставил своих конкурентов в табачном бизнесе вести дела только с его поставщиками и реализаторами.

«М. Агаев и А. Реджепов, заранее договорившись, под угрозами расправы, запретили предпринимателям торговать табачной продукцией и отстранили конкурентов, дабы установить единый ценовой закон. Повторными незаконными действиями они установили монополию на торговлю табачной продукцией», – цитирует АНТ материалы дела.

Основные фигуранты этого дела получили от 13 до 17 лет лишения свободы.

АНТ также отмечает, что в приговоре десятилетней давности не упоминается другой партнер бывшего телохранителя Туркменбаши – сын Сапармурада Ниязова Мурад, который, по сообщениям СМИ, также активно занимался поставками в Туркменистан табачной и алкогольной продукции.

Акмурад Реджепов был арестован в мае 2007 года спустя три месяца после избрания Бердымухамедова на пост президента. Вместе с «серым крадиналом», как называли Реджепова во времена правления Туркменбаши, был арестован и его сын – полковник национальной безопасности Нурмурат Реджепов. Для этого Нурмурата Реджепова вызвали в Ашхабад из Дубаи, где он работал советником в посольстве Туркменистана в ОАЭ.

Бердымухамедов пришел к власти после смерти первого президента независимого Туркменистана 21 декабря 2006 года. Он тогда занимал пост министра здравоохранения и вице-премьера и был назначен временно исполняющим обязанности руководителя страны, а спустя полтара месяца, 11 февраля 2007 года был избран президентом.

12 февраля 2017 года Бердымухамедов был в третий раз переизбран на этот пост.