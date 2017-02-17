Могерини сказала Атамбаеву о важности честных и справедливых выборов

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини провела в Брюсселе встречу с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, сообщили в представительстве Евросоюза в Кыргызстане. Касаясь вопросов прав человека и социального единства, Могерини призвала Кыргызстан «твердо продолжать политику, основанную на демократии, соблюдении прав человека и свобод».

Могерини, по сообщению представительства, подтвердила приверженность Евросоюза укреплению сотрудничества с Кыргызстаном, оказанию поддержки властям страны в построении демократии и обеспечении экономического роста. Она также отметила достигнутый прогресс в реформировании избирательной системы Кыргызстана, а также подчеркнула важность проведения осенью этого года честных и прозрачных президентских выборов.

Официальный визит Атамбаева проходит на фоне принятого в конце прошлого месяца судом в Кыргызстане решения оставить в силе приговор о пожизненном лишении свободы правозащитника Азимжана Аскарова. Гражданского активиста и правозащитника узбекского происхождения обвинили в организации массовых беспорядков во время Июньских событий 2010 года и в убийстве. Освободить правозащитника ранее призвали Комитет ООН по правам человека и международные правозащитные организации.