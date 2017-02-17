При взрыве на юге Пакистана погибли более 70 человек
На юге Пакистана более 70 человек погибли, свыше 150 – были ранены в результате взрыва в суффийском мавзолее Лал Шахбаз Каландар.
Власти опасаются, что число жертв нападения будет расти.
Взрыв совершил смертник, находившийся в толпе паломников, посещавшим суффийскую святыню в городе Сехван-Шариф.
Ответственность за нападение взяла на себя пакистанская ячейка террористической группировки «Исламское государство».
По оценкам СМИ, это – один из самых кровавых терактов в Пакистане за несколько последних лет.
Радикальные исламисты считают суфизм вероотступничеством.