Bloomberg: Кремль запретил государственным СМИ хвалить Трампа
Администрация президента России потребовала от государственных СМИ прекратить «подобострастно» высказываться о президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам одного из собеседников агентства, в администрации президента объясняют свое решение тем, что российские зрители теряют интерес к тому, как приходит к власти новая администрация США.
О существовании поручения Кремля ранее сообщил журналист Константин Эггерт.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию Bloomberg «уткой».