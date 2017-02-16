В Бонне пройдет встреча главы МИД РФ Лаврова и госсекретаря Тиллерсона

В Бонне сегодня открывается совещание глав внешнеполитических ведомств стран – участниц Группы двадцати. В кулуарах встречи запланированы первые двусторонние переговоры между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и Рексом Тиллерсоном.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время поездки в Бонн проведет двусторонние переговоры с министрами из России, Турции, Великобритании, Италии и Саудовской Аравии. Об этом сообщили во вторник на специальном брифинге для журналистов высокопоставленные представители Госдепартамента США.

В программе встречи два рабочих заседания, одно из которых будет посвящено целям устойчивого развития до 2030 года, другое – предотвращению конфликтов и постконфликтному урегулированию.



Отмечается первое появление в Европе госсекретаря США Рекса Тиллерсона, от которого ожидают, что он представит приоритеты администрации США. Другой новой фигурой является сам хозяин встречи – министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, занявший этот пост в конце января.