Шавкат Мирзияев упразднил компанию «Узавтойул»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления дорожным хозяйством», предусматривающий создание Государственного комитета РУз по автомобильным дорогам на базе упраздняемой Государственно-акционерной компании по строительству и эксплуатации автомобильных дорог (ГАК «Узавтойул»).

Как сообщает Podrobno.uz, документом установлено, что новый комитет является правопреемником ГАК «Узавтойул», соответственно к нему переходятфункции специально уполномоченного государственного органа в области автомобильных дорог.

Как подчеркивается в комментарии к документу, «существует целый ряд нерешенных проблем, связанных с нынешним состоянием межхозяйственных сельских автомобильных дорог, улиц городов, городских поселков, кишлаков и аулов, большая часть из которых не отвечает установленным требованиям качества и безопасности движения».

Возведение новых жилых массивов, расширение городов, существенное увеличение количества транспортных средств требуют принятия действенных мер по коренному улучшению состояния региональных автомобильных дорог, отмечается в комментарии.

Среди основных задач и направлений деятельности комитета – проведение единой технической, инвестиционной и внешнеэкономической политики по развитию и совершенствованию сети автомобильных дорог; разработка и реализация стратегии развития автомобильных дорог; формирование международных транзитных коридоров автомобильных дорог и др.

В целях подготовки высококвалифицированных специалистов в состав Государственного комитета Республики Узбекистан по автомобильным дорогам передаются Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог и профильные профессиональные колледжи.

ГАК «Узавтойул» была образована на основании указа президента Республики Узбекистан от 19 августа 2003 году.