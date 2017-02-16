FIDH: Дело Аскарова было насмешкой над справедливостью судебной системы

Пересмотр уголовного дела, осужденного на пожизненный срок Азимжана Аскарова, было не актом справедливого суда, а наоборот, превратилось в шоу. Об этом сказала директор программ Международной федерации за права человека по Восточной Европе и Центральной Азии Юлия Уанен.

По ее словам, в Чуйском областном суде сделали вид, что пересматривают дело Аскарова, это не отвечает стандартам справедливой судебной системы, а также противоречит решению Комитета ООН по правам человека, призвавшего освободить правозащитника.

Международная организация, офис которой находится в Париже, перед визитом президента Алмазбека Атамбаева в Бельгию и Германию, подготовила 16-страничный доклад. В нем говорится, что Чуйский областной суд отказался выслушать свидетелей дела, ограничил свободный доступ в зал заседаний, а также не стал проверять доводы о фактах применения пыток. Также не были гарантировано право Аскарова на справедливые судебные слушания.

Как ранее сообщалось, Аскаров осужден на пожизненный срок лишения свободы за организацию массовых беспорядков во время июньских событий 2010 года. Позже Комитет ООН по правам человека призвал освободить правозащитника.

Дело пересматривалось в Чуйском областном суде, который решением от 24 января 2017 года оставил в силе пожизненный приговор.