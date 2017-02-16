В Астане ожидается новый раунд переговоров по Сирии

Пленарное заседание в рамках мирных переговоров по Сирии в Астане ожидается сегодня во второй половине дня, сообщили «Азаттыку» (Казахской редакции радио «Свобода») в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана. МИД Казахстана объявил в среду, что начало очередной встречи в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии начнется в 12 часов по местному времени.

Информационное агентство «Казинформ» со ссылкой на РИА «Новости» сообщает сегодня, что в преддверии начала нового раунда этих переговоров в Астане, посредниками в которых выступают Россия, Иран и Турция, начались двусторонние встречи делегаций.

Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков сказал, что в переговорах ожидается участие всех сторон, включая главу сирийской делегации Мохаммеда Аллуша.

Жайнаков добавил, что заседание начнется, «как только стороны будут готовы», ориентировочно в 15 часов или 16 часов.