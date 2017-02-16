Законодатели США требуют расследования отношений Трампа с Россией

Ведущие законодатели США снова поставили под сомнение отношения между Россией и помощниками президента Дональда Трампа. Причем число республиканцев, интересующихся этим вопросом, возрастает.

Лидеры юридического комитета сената от Республиканской и Демократической партий попросили генерального прокурора США Джеффа Сешнса и директора ФБР Джеймса Коми 15 февраля предоставить документы и провести брифинг в отношении деталей отставки Майкла Флинна, советника по национальной безопасности, который оставил свой пост после того,как стало известно, что он обсуждал санкции США против России с послом России Сергеем Кисляком до вступления в должность помощника.

Ссылаясь на сообщения о том, как Федеральное бюро расследований и министерство юстиции были вовлечены в события, приведшие к уходу Флинна, сенаторы Чак Грассли и Дайан Файнштейн заявили, что в связи с этим имеются «существенные вопросы» по поводу переговоров Флинна с российскими официальными лицами.

К давлению на Белый дом присоединился председатель комитета по иностранным делам сената Боб Коркер, который был сторонником Трампа. Коркер заявил, что проблема России угрожает повестке дня Трампа по иностранным делам и по внутренним вопросам, таким как здравоохранение и налоговая политика. Он поставил под сомнение, способна ли администрация стабильно работать, и сказал, что Флинн должен дать показания перед конгрессом.

«Давайте получим все, что касается вопроса о России, как можно скорее», – заявил Коркер в программе телеканала MSNBC. «Возможно, есть проблема, которая, очевидно, идет гораздо глубже, чем то, что мы сейчас подозреваем».

Сенатор Линдси Грэм, который соперничал с Трампом за выдвижение на пост президента в прошлом году, призвал к более широкому двухпартийному расследованию конгресса, которое будет проведено вновь сформированным специальным комитетом, а не существующими комитетами конгресса, если выяснится, что в президентскую кампанию Трампа общался с россиянами.

Председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джон Маккейн не исключил независимое расследование, но сказал, что он и другие законодатели «должны выяснить много базовой информации» в первую очередь о переговорах Флинна и о предполагаемых контактах между российскими официальными лицами и людьми Трампа.