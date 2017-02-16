Киев: российские хакеры атаковали энергосети и финансовую систему Украины

Украина заявила, что ее энергетическая и финансовая система, объекты инфраструктуры подверглись атакам российских хакеров. По сообщениям властей Украины, количество атак исчисляется тысячами, в них задействован новый тип вируса, направленный против промышленных процессов.

Руководитель аппарата Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Ткачук заявил в среду, что эти атаки были организованы российскими спецслужбами при помощи хакерских преступных групп, которые, по всей видимости, причастны к созданию вредоносной программы, известной как BlackEnergy.



Власти Украины обвинили хакеров в применении BlackEnergy для вывода из строя энергосистемы Киева в декабре 2015 года, а также в совершении атак на сети министерства обороны и министерства финансов, а также на государственное казначейство Украины.

«Российские хакеры и инфоботы стали одним из наиболее важных инструментов информационной агрессии против Украины», – сказал Ткачук. В последних атаках для заражения компьютеров, с которых осуществляется контроль над инфраструктурой, был задействован механизм, которому дано условное название Telebots.

Москва неоднократно отвергала утверждения о ведении «кибервойны» против Украины.

Специализирующаяся в области кибербезопасности словацкая компания ESET заявила, что предположительно Telebots был развит из опыта с попытками взлома при помощи BlackEnergy.

Другая компания в этой области CyberX в отдельном сообщении в среду заявила, что выявлена операция по слежке в Украине, в результате которого были скомпрометированы свыше 60 объектов, включая министерство энергетики и научно-исследовательский институт.