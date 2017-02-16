Мирзияев отправил на пенсию влиятельного прокурора, санкционировавшего рейд в доме Гульнары Каримовой

По словам приближенного к Генеральной прокуратуре Узбекистана источника «Озодлика», на прошлой неделе был снят с должности заместитель прокурора города Ташкента по вопросам коррупции и экономическим преступлениям Мираглам Мирзаев. Источник утверждает, что Мирзаев был уволен по «негативным причинам».

Увольнение «несменяемого и влиятельного» кадра

Имя Мираглама Мирзаева было удалено из сайта Генеральной прокуратуры Узбекистана в минувший вторник. Даже в среду графа «должность первого заместителя прокурора города Ташкента» оставалась пустой.

Как говорит источник «Озодлика», приближенный к Генеральной прокуратуре Узбекистана, Мираглам Мирзаев, которого в городской прокуратуре прозвали «несменяемым и влиятельным» кадром, был уволен с должности вслед за критикой из уст президента Шавката Мирзияева, которая прозвучала в адрес МВД и органов прокуратуры в ходе селекторного совещания 9 февраля.

Дальнейшая судьба зампрокурора пока остается неизвестной. По словам источника «Озодлика», приближенного к Генпрокуратуре Узбекистана, Мирзаев отправлен на пенсию.

Мираглам Мирзаев прославился тем, что в феврале 2014 года дал санкцию на проведение рейда в доме Гульнары Каримовой, старшей дочери ныне покойного президента Ислама Каримова.

Источник «Озодлика» в Генпрокуратуре говорит, что Мираглам Мирзаев, являвшийся близким человеком председателя Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана Рустама Иноятова, долгие годы имел статус влиятельного чиновника в прокуратуре города Ташкента: ​

–​ Супруга Мираглама Мирзаева Мухаббат Хасанова является близкой подругой супруги Рустама Иноятова Флоры Иноятовой. Эта дружба помогла Мирзаеву целых 20 лет продержаться на своей должности. Теперь его сняли с должности. Сын Мирзаева работает в СНБ в Ташкенте. Есть вероятность, что и его уволят с работы, – говорит наш источник.

Кадровая чистка в органах прокуратуры

По неподтвержденной пока официально информации, с занимаемой должности также снят заместитель начальника Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана Улугбек Хуррамов.

По словам источников, приближенных к Министерству юстиции, в отношении Хуррамова возбуждено уголовное, в целях предосторожности он временно заключен под стражу.

Редакции «Озодлика» пока не удалось получить официальное подтверждение этой информации.

Представитель прессғслужбқ Генеральной прокуратуры Узбекистана Гульноза Рахимова оставила без комментариев вопрос нашего репортера о кадровых изменениях в прокуратуре города Ташкента.

Напомним, что в ходе селекторного совещания 9 февраля президент Шавкат Мирзияев также освободил от занимаемых должностей начальника Управления МВД на транспорте Рамзиддина Гаффарова, а также начальников УВД Андижанской и Ташкентской областей Дильшода Бабаджанова и Азиза Бабахаджаева.

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