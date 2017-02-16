С казахстанских биатлонистов сняты подозрения в применении допинга

Группа казахстанских биатлонистов, задержанная после рейда австрийской полиции в гостиничных номерах казахстанской сборной по биатлону, более не подозревается в употреблении допинга, сообщает «Азаттык» (Казахская редакция радио «Свобода») со ссылкой на официальные лица в среду, 15 февраля.

«Все тесты показали отрицательные результаты, и Международный союз биатлонистов не видит причин в возбуждении дисциплинарного разбирательства в отношении них», – сказала генеральный секретарь этого союза Николь Реш.

Также она заявила, что союз оставляет за собой право начать дисциплинарные процедуры по итогам расследования, проводимого полицией, которое может продолжаться до нескольких месяцев. Она добавила, что все атлеты, участвующие в настоящее время в международном чемпионате, – «чистые».

Рейд австрийской полиции прошел в гостинице, в которой остановилась казахстанская команда, 8 февраля, в преддверии мирового чемпионата.

Казахстанская федерация биатлона заявила, что «абсолютно не удивительно», что результаты проверок не выявили следов допинга, и подвергла критике решение задержать 10 членов казахстанской команды. В частности, федерация заявила, что австрийские власти «проигнорировали… международно признанные стандарты справедливости и презумпцию невиновности» и «нарушили… основные права» этих атлетов.