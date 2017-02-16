СМИ: по делу об убийстве посла России в Турции задержан новый подозреваемый

Турецкие СМИ сообщают об аресте нового подозреваемого по делу об убийстве посла России в Турции в декабре. Как передает государственное новостное агентство Anadolu со ссылкой на анонимные источники в полиции, он был задержан в Анкаре 15 февраля. Этот человек подозревается в том, что разговаривал по телефону с Мевлютом Мертом Алтыншашем, убившим Андрея Карлова на фотовыставке в турецкой столице 19 декабря.

22-летний Алтыншаш в момент совершения преступления выкрикивал «Не забывайте Алеппо» и делал другие ссылки на участие России в сирийской гражданской войне. Позднее он был убит полицией. По данным агентства, новый подозреваемый – один из четырех человек, находящихся сейчас под арестом в связи с этим преступлением. Среди них один полицейский.