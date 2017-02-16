Роухани пытается улучшить связи со странами Персидского залива

Президент Ирана Хасан Роухани предпринял попытку улучшить связи с соседями своей страны в районе Персидского залива во время однодневного визита в Оман и Кувейт 15 февраля, первый с момента его прихода к власти в 2013 году. Отношения между преимущественно шиитским Ираном и суннитскими странами Персидского залива, в особенности с Саудовской Аравией, остаются крайне напряженными. Они поддерживают разные стороны конфликтов в Сирии и Йемене.

Рухани заявил, что его страна всегда будет пытаться достичь «добрых отношений с соседями», и призвал к большему единству шиитов и суннитов, которые, по его словам, «мирно сосуществовали сотни лет». Лидер Омана Султан Кабус провел переговоры с Роухани в столице Мускате. После встречи иранский лидер отметил: «Тегеран всегда выступает в пользу разрешения проблем и споров путем диалога. Военная мощь Ирана имеет только оборонительные цели». Он призвал к перемирию, увеличению гуманитарной помощи и политическому диалогу в Йемене. Он добавил: «Сейчас Йемен находится в катастрофической ситуации, и все мы должны поступить как мусульманские страны, чтобы помочь этим людям».

Как заявляет ООН, годы войны привели Йемен на грань голода. Иран поддерживает повстанцев-хуситов, сражающихся с правительством, на стороне которого выступает иностранная коалиция во главе с Саудовской Аравией, ведущая кампанию массированных воздушных бомбардировок повстанцев. Иран и Оман традиционно поддерживают добрые отношения.