Bellingcat установила новые обстоятельства гибели «Боинга» под Донецком
Расследовательская группа Bellingcat назвала имя отставного российского офицера, как утверждается, доставившего на восток Украины ракетную установку «Бук», из которой предположительно был сбит малайзийский лайнер «Боинг» MH17. В результате гибели самолета 17 июля 2014 года погибли 298 человек.
Публичный доклад Bellingcat под названием «Идентификация Хмурого» посвящён личности отставного российского офицера, чьи телефонные переговоры были перехвачены украинскими военными и представлены голландским следствием в прошлом году.
Международная независимая расследовательская группа группа прямо называет имя этого человека, известного под псевдонимом Хмурый. Это – бывший кадровый советский военный, родившийся в Донецке, прошедший Афганистан, а ныне живущий в Ростовской области и по крайней мере до 2014 года служивший в российском ГРУ. В докладе Bellingcat приводятся его фотографии.
Bellingcat пока не установила, кто именно стрелял 17 июля 2014 года из «Бука» под Донецком.
Министерство обороны России неоднократно выступало с резкой критикой работы Bellingcat.