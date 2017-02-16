Попавший в свое время в немилость Каримова экс-глава GM Uzbekistan вернулся в руководство «Узавтосаноат»

Как сообщили «Озодлику» независимые друг от друга источники в акционерной компании «Узавтосаноат», бывший генеральный директор узбекско-американского автоконцерна GM Uzbekistan Тохиржон Джалилов, находившийся некоторое время под арестом по подозрению в коррупции, возвращен на должность заместителя председателя правления «Узавтосаноат». Кроме того, по их же информации, все выдвинутые против него уголовные обвинения сняты.

По словам чиновника, попросившего не разглашать его имени, приказ о восстановлении Тохиржона Джалилова в прежней должности, подписан премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Он говорит, что во время собрания, состоявшегося во второй половине дня 15 февраля, Джалилов был официально представлен коллективу акционерной компании «Узавтосаноат» в качестве руководителя.

Как стало известно «Озодлику» со слов собственных истовников, на прошлой неделе из-под ареста был освобожден бывший управляющий директор по торговым делам узбекско-американского автоконцерна GM Uzbekistan Абдумалик Абдуллаев, который вместе Джалиловым был подвергнут уголовному преследованию.

49-летний Тохиржон Джалилов, который управлял автоконцерном с 2010 года, был арестован в апреле 2016 года по подозрению в присвоении денег предприятия мошенническим путем. Некоторое время он содержался в следственном изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана. Однако после смерти первого президента Ислама Каримова, Джалилов был освобожден из-под ареста и посещал следственные органы из дома.

Напомним, что проверки по факту коррупционных схем в GM Uzbekistan начались после официального визита Ислама Каримова в Москву.

В ходе визита президента Каримова в Россию ему сообщили об аресте тысячи автомобилей GM Uzbekistan за неуплату кредитов, полученных в российских банках, а также о нанесении многомиллионного ущерба государству.

В ходе незамедлительно начатого следствия было выявлено, что Тохиржон Джалилов владеет несколькими недвижимыми имуществами и крупными предприятиями в России. Позже все они были выставлены на продажу.

В настоящее время правительство Узбекистана пытается вернуть автомобили GM Uzbekistan, арестованные российскими банками. Долг объявленного в России банкротом предприятия «УзДЭУавто-Воронеж», которое являлось официальным дилером GM Uzbekistan, превысил 21 миллиард рублей. Практически на половину этой суммы претендует автоконцерн GM Uzbekistan. Бывший директор по маркетингу российского представительства Ravon Елена Кузнецова говорит, что возвращение Тохиржона Джалилова дает надежду на решение этих проблем.

– Мне кажется, что после приезда Джалилова в Россию, эти вопросы начнут решаться. Я думаю, что он с легкостью решит этот вопрос и подобные проблемы не повторятся в будущем. Кредиторы понимают, что для решения всех финансовых проблем необходимо заново запустить продажу автомобилей, – говорит Елена Кузнецова.

В июне 2016 года дистрибьюторская фирма «УзДЭУавто-Воронеж», которая продавала в России автомобили GM Uzbekistan под брендом Ravon, выступила в защиту экс-главы узбекско-американского СП Тохиржона Джалилова и написала открытое письмо президенту Каримову.

Открытое письмо, копия которого оказалась в распоряжении редакции «Озодлика», подписано 16 сотрудниками дистрибьюторской фирмы, которые заявили, что Тохиржон Джалилов был арестован несправедливо. Также авторы открытого письма обвинили правоохранительные органы Узбекистана «в умышленном или непредумышленном нанесении вреда репутации Тохиржона Джалилова», а также «серьезного ущерба» автомобильной промышленности республики.

Однако возвращение на прежнюю должность Тохиржона Джалилова, которого даже критики признают хорошим специалистом в сфере экспорта автомобилей, произошло только после смерти президента Каримова.

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