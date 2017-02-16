Государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию состоится 4-5 апреля

Как стало известно агентству «Фергана» из собственных источников, президент Узбекистана Шавкат Мирзияев совершит визит в Россию 4-5 апреля. Прибудет глава Узбекистана в Москву 4-го, а основные переговоры между лидерами двух стран состоятся 5-го числа.

Визит имеет статус государственного, то есть высшего в дипломатическом протоколе. Статус визита присваивает принимающая сторона (в данном случае, Москва), что формально означает самую высокую заинтересованность Кремля в налаживании отношений с новым президентом Узбекистана.

15 февраля, в Ташкенте состоялось 18-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией. Как сообщает агентство, ожидается, что в рамках работы данной комиссии будут подготовлены важные документы, которые будут подписаны на встрече президентов в Москве.

В качестве президента Узбекистана Шавкат Мирзияев уже встречался с Владимиром Путиным, когда тот приезжал в Самарканд, чтобы почтить память умершего Ислама Каримова.