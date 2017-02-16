Атамбаев предложил странам ЕАЭС быть более либеральными в решении вопросов депортации мигрантов

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев направил обращение к главам государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором прописал некоторые предложения в качестве председателя Высшего Евразийского экономического совета в 2017 году. Текст письма опубликован на официальном сайте Евразийской экономической комиссии.

В своем обращении Атамбаев отметил, что участие в EAЭС для Кыргызстана является приоритетным направлением во внешнеэкономической политике страны. «Считаем, что укрепление экономической интеграции – залог развития и процветания государств – членов ЕАЭС. Важно не сбавлять, а только наращивать темпы интеграции. В этой связи необходимо увеличение количества секторов и отраслей, в которых будет осуществляться единая экономическая политика», – написал глава кыргызского государства.

Для укрепления экономического сотрудничества в организации Алмазбек Атамбаев предложил 2017 год посвятить созданию наилучших условий для развития бизнеса на Евразийском пространстве. По словам президента, приоритетными являются мероприятия, направленные на активное развитие реального сектора экономики, а также усиление кооперации во всех промышленных секторах с созданием совместных предприятий. Необходимо использовать преимущества разделения труда, специфику каждого государства для укрепления общего экономического потенциала.

Президент Кыргызстана также предложил создать биржевую торговлю с применением информационных технологий, которая позволит установить прямые связи между производителями и потребителями и обеспечить прозрачный эффективный механизм торговли по всем видам товаров. Кроме того, Алмазбек Атамбаев отметил необходимость ускорить разработку концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза

Одним из главных тезисов обращения главы государства стало предложение подписать договор о пенсионном обеспечении трудящихся и членов их семей в странах ЕАЭС, который устранит еще один барьер на пути к обеспечению свободы перемещения трудовых ресурсов между государствами ЕАЭС.

«Одновременно считаем важным продолжить работу по дальнейшему формированию общего рынка труда в рамках Евразийского экономического союза. В данном контексте предлагаем рассмотреть возможность применения более либерального подхода в вопросах депортации трудовых мигрантов, граждан государств – участников Союза, за административные правонарушения, а также ограничения во въезде на территорию того или иного государства-члена Союза», – отметил Атамбаев.

С 1 января 2017 года Кыргызстан председательствует в органах Евразийского экономического союза.