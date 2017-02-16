Экс-депутат Госдумы от КПРФ уехал в Украину от ФСБ, получил гражданство и дал показания на Януковича

Следственный комитет РФ 15 февраля официально объявил в розыск экс-депутата Госдумы от партии КПРФ Дениса Вороненкова. Согласно сообщению ведомства, его обвиняют в мошенничестве: Вороненков якобы в 2010-2011 годах был причастен к рейдерскому захвату частного здания в центре Москвы стоимостью в $5 млн. В сообщении Следственного комитета утверждается, что за помощь в захвате здания он получил более $1,2 млн.

По данным «Коммерсанта», Вороненков и ранее проходил по этому делу, но Генпрокуратура отказалась внести представление о лишении его депутатской неприкосновенности.

В октябре 2016 года, проиграв на выборах в Госдуму и опасаясь преследований на родине со стороны ФСБ, Вороненков уехал в Украину. Через два дня после окончания своих полномочий депутата он получил украинское гражданство и, как выяснилось, дал в Киеве показания против экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о государственной измене.

Сам Вороненков в интервью украинскому изданию «Цензор.Нет» заявил, что дело в отношении него в России фальсифицировано.

«Я лично, конечно, очень бы хотел, чтобы это дело рассматривалось любым Европейским судом. Чтобы была видна чудовищность фальсификаций и ничтожность выдвигаемых обвинений», – подчеркнул он.

По его словам, среди его врагов был Олег Феоктистов, бывший высокопоставленный сотрудник ФСБ, который сейчас возглавляет службу безопасности «Роснефти». Вороненков предположил, что именно Феоктистов организовал на него покушение в 2007 году и стоит за его преследованием.