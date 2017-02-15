Узбекистан направил в прокуратуру Украины запрос об экстрадиции Акбарали Абдуллаева

Как сообщил «Озодлику» один из сотрудников Генеральной прокуратуры Украины, в начале февраля Генеральная прокуратура Узбекистана направила в Украину запрос об экстрадиции 33-летнего Акбарали Абдуллаева – родного племянника супруги покойного президента Ислама Каримова. Данную информацию нашему радио подтвердили и в Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Согласно обвинительному заключению Генеральной прокуратуры Узбекистана, Акбарали Абдуллаев обвиняется присвоении многомиллионных средств, сокрытии иностранной валюты, легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности, а также в служебном подлоге.

33-летний Акбарали Абдуллаев был объявлен в международный розыск Генпрокуратурой Узбекистана.

10 октября 2013 года Абдуллаев был обвинен в совершении тяжких экономических преступлений и арестован по личному приказу Ислама Каримова. В ноябре 2014 года суд приговорил его к 15 годам тюрьмы, затем ему было установлено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6 месяцев.

Как удалось выяснить репортерам «Озодлика», отсидев два с половиной года в тюрьме, Абдуллаев вышел из колонии по УДО. Однако спустя небольшое время после смерти 2 сентября 2016 года президента Ислама Каримова, он смог незаконным путем покинуть страну.

14 января нынешнего года Абдуллаев был задержан в международном аэропорту города Киева.​

Украинские пограничники обнаружили у него паспорта Узбекистана и Доминиканы.

Спустя два дня после задержания Абдуллаева, судебное слушание, состоявшееся 16 января в Соломенском районном суде города Киева, внесло ясность в уголовное дело, возбужденное против племянника супруги покойного Каримова в Узбекистане.

Как стало известно нашему радио по результатам этих слушаний, 15 октября 2016 года Яшнабадский районный суд Ташкента по уголовным делам вынес решение о задержании и доставке Акбарали Абдуллаева в Узбекистан.

Как стало известно «Озодлику» из единого государственного реестра судебных решений Украины, Яшнабадский районный суд Ташкента вынес 15 октября 2016 года постановление об аресте Абдуллаева и его экстрадиции в Узбекистан.

Учитывая серьезность уголовного дела в отношении Акбарали Абдуллаева и требования Минского соглашения, суд в Киеве постановил взять его под арест сроком на 40 дней.

Согласно Минскому соглашению от 1993 года, Государства–члены СНГ, в том числе Узбекистан и Украина приняли на себя обязательства по оказанию правовой помощи.

Ранее наше радио сообщало о том, что согласно постановлению Соломенского районного суда города Киева, Акбарали Абдуллаев останется под арестом до 22 февраля, то есть до момента поступления запроса из Ташкента о его выдаче.

15 февраля киевский суд уже в четвертый раз отложил рассмотрение дела Акбарали Абдуллаева.

На этот раз рассмотрение дела было отложено на 20 февраля из-за плохого состояния здоровья судьи.

Напомним, что ранее рассмотрение дела Абдуллаева в суде откладывалось по причине неготовности документов, отсутствия переводчика узбекского языка, а также плохого состояния здоровья адвоката.

В ходе слушаний в Соломенском районном суде города Киева Акбарали Абдуллаев и его адвокат заявили, что уголовное дело, возбужденное Генеральной прокуратурой Узбекистана, является «абсолютно безосновательным».

В частности, сам Абдуллаев заявил в суде, что он уже отбыл наказание в Узбекистане за аналогичные преступления.

Адвокат Абдуллаева настаивал в суде о невозможности его выдачи в Узбекистан из-за наличия пыток и бесчеловечного обращения в СИЗО и тюрьмах в этой стране. Также адвокат попросил украинских судей обратить внимание на отчеты международных организаций о систематичности применения пыток и схожих форм обращения к заключенным в местах лишения свободы в Узбекистане.

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