В Самарканде задержали последователей «Свидетелей Иеговы»

Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Самарканде представителей религиозной организации «Свидетели Иеговы», незаконно занимавшихся вовлечением в свои ряды местных мусульман и проводивших тайные моления, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УВД Самаркандской области.

В Узбекистане в соответствии с законом «О свободе совести и религиозных организаций» религиозная литература может использоваться только зарегистрированной религиозной организацией в пределах ее юридического адреса, религиозная пропаганда запрещена. Согласно узбекскому законодательству, задержанные могут быть привлечены к административной ответственности и штрафу до 100 минимальных размеров заработной платы (около 4,5 тысячи долларов). «Свидетели Иеговы» зарегистрированы лишь в одном городе Чирчик под Ташкентом. По закону, они имеют проводить собрания только там.

«Группа сотрудников правоохранительных органов, выехавшая по указанному гражданами адресу, установила, что здесь проходит незаконное собрание религиозной организации «Свидетели Иеговы», где проводилась агитация среди мусульманской части населения», – сообщила пресс-служба.

По данным областного УВД, в незаконном собрании приняли участие девять жительниц Самарканда и прилегающих районов. Инициатором встречи являлась гражданка Узбекистана, которая уже привлекалась к административной ответственности за аналогичную деятельность в 2007 году, сообщили в милиции.

«Осмотр места собрания выявил печатные и электронные носители информации, которые направлены на экспертизу», – уточнил собеседник агентства.

В Узбекистане зарегистрировано свыше 2,2 тысячи религиозных организаций, из которых более 90% являются мусульманскими. Вместе с тем в Узбекистане осуществляют свою деятельность 157 христианских организаций, восемь еврейских общин, шесть общин бахаи, одно общество кришнаитов, есть также один буддийский храм.

Представители «Свидетелей Иеговы» регулярно имеют проблемы с законом в России. В 2016 году суд ликвидировал за экстремизм организацию в Белгороде и Старом Осколе, а в 2015 году – в Обнинске (Калужская область).